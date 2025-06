Israele la brigata di riservisti ultraortodossi entra per la prima volta nella Striscia di Gaza

Per la prima volta nella storia, la brigata di riservisti ultra-ortodossi Asmonea dell’esercito israeliano è entrata nella Striscia di Gaza, segnando un passaggio cruciale nel conflitto. I soldati, destinati a operazioni di rastrellamento e difesa nell’area settentrionale, testimoniano un cambiamento nelle forze militari israeliane e sollevano nuove domande sulla tensione tra fede e servizio militare in Israele. Un evento che potrebbe ridisegnare gli equilibri regionali e le dinamiche del conflitto.

Per la prima volta, i riservisti ultra-ortodossi della brigata Asmonea delle esercito israeliano sono entrati nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il Times of Israel, precisando che questi militari opereranno nell’area settentrionale dell’enclave palestinese con il compito di “sostenere le operazioni difensive e di rastrellamento”. La brigata è nata a novembre ed è la prima formata da soldati ultraortodossi, dopo le polemiche sull’esenzione di cui godevano. Si ritiene che siano reclutabili almeno 60mila giovani studenti delle scuole talmudiche finora esenti dal servizio militare, dopo la fine dell’esenzione decisa nei mesi scorsi dalla Corte suprema israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, la brigata di riservisti ultraortodossi entra per la prima volta nella Striscia di Gaza

