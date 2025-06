Israele blocca la nave di Greta Thunberg diretta a Gaza

Israele ha bloccato la nave di Greta Thunberg, diretta a Gaza, suscitando un acceso dibattito internazionale. Il ministro della Difesa Israel Katz ha confermato di aver ordinato all’esercito di impedire la missione dell’imbarcazione Madleen, organizzata da Freedom Flotilla, con a bordo attivisti di spicco come Thunberg e Rima Hassan. La tensione si alza: cosa comporterà questa decisione per la fragile regione?

Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz afferma di aver dato istruzioni all'esercito di impedire la missione di una nave di attivisti e diretta a Gaza. Lo riferisce Times of Israel. L'imbarcazione Madleen è stata organizzata da Freedom Flotilla. Tra i 12 attivisti a bordo ci sono Greta Thunberg, l'attivista brasiliano Thiago Avila, e Rima Hassan, membro franco-palestinese del Parlamento europeo. "Ho dato istruzioni all'Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All'antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza", afferma Katz in una dichiarazione.

