Isole Faroe-Gibilterra | le probabili formazioni

Lunedì 9 giugno 2026, alle ore 20.45, le Isole Faroe e Gibilterra si sfideranno nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, un incontro che potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre, ancora alla ricerca dei loro primi punti nel girone J. Le due nazionali, considerate le meno favorite, sono determinate a sorprendere e conquistare la prima vittoria. Ma quali saranno le probabili formazioni? Scopriamolo insieme.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026. Le due squadre meno favorite si affrontano per provare ad ottenere i primi punti. Isole Faroe-Gibilterra si giocherà lunedì 9 giugno 2026 alle ore 20.45. I SOLE FAROE-GIBILTERRA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nell’ultima gara disputata i padroni di casa hanno ceduto al Montenegro soltanto nei minuti di recupero. Un ko che li porta in quarta posizioni con zero reti. Una buona occasione per ottenere i primi punti si presenta proprio contro Gibilterra. Gibilterra è reduce dalla goleada subita dalla Croazia che la porta all’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Isole Faroe-Gibilterra: le probabili formazioni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gibilterra Isole Faroe Probabili

Pronostico Isole Faroe-Gibilterra: solo due vittorie negli ultimi due anni - Lunedì alle 20:45 si accendono i riflettori sulla sfida tra le cenerentole del gruppo L: Isole Faroe e Gibilterra.

Pronostico Isole Faroe-Gibilterra: solo due vittorie negli ultimi due anni - Isole Faroe-Gibilterra è una partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

Le Isole Faroe chiudono a tutti tranne che a 80 volontari: un modello unico - Il sito Timeout riporta che per scongiurare il rischio di sovraffollamento e il conseguente impatto negativo sull’ambiente che inevitabilmente si accompagna a un afflusso turistico in costante ... Si legge su siviaggia.it

Probabili formazioni Francia Gibilterra/ Quote, chi in attacco? (qualificazioni Euro 2024, 18 novembre 2023) - PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GIBILTERRA: CHI GIOCA A NIZZA? Andiamo a valutare le probabili formazioni di Francia Gibilterra: valida per il gruppo B nelle qualificazioni agli Europei 2024 ... Lo riporta ilsussidiario.net

The Greek Exploration of Britain, Thule, the Arctic and the Amber Coast | Pytheas of Massalia