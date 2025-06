Ismael è disabile e non parla cittadinanza italiana negata | Non può pronunciare la formula serviranno anni

Ismael, nato in Italia, si trova al centro di una delicata vicenda legata alla cittadinanza, un diritto che attende ormai da anni di essere riconosciuto. La sua condizione di disabilità e l’impossibilità di pronunciare la formula di rito complicano ulteriormente il processo, lasciando la famiglia in attesa di risposte concrete. Quanto tempo ancora dovranno aspettare? Una storia che evidenzia la necessità di riforme rapide e umane. Continua a leggere.

Nato in Italia, il ragazzo ha diritto alla cittadinanza italiana da quando ha compiuto 18 anni ma non parla e non può pronunciare la formula di rito. La sua istanza è stata così sospesa e tutto passa in mano alla Prefettura. La sorella: "Serviranno anni, non è giusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Anni Parla Cittadinanza Italiana

Basciano scrive alla figlia che compie 2 anni: "Sei la forza in questo periodo buio". E parla anche di Sophie Codegoni - Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale: la piccola Celine Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, compie 2 anni.

Ci sono ragazze e ragazzi nati in Italia, donne e uomini che vivono, studiano e lavorano qui da anni, rispettano le leggi e contribuiscono ogni giorno al futuro di questo Paese. Il #ReferendumCittadinanza parla di loro e parla anche di noi, di che Paese vogliam Partecipa alla discussione

Vince ancora Jonathan Kogasso, fantastico pugile nato in Congo e campione italiano imbattuto. Da 20 anni in Italia, parla 4 lingue, fa il bibliotecario all'università di Pavia ma è senza la cittadinanza che gli permetterebbe di battersi per il titolo europeo. Assurdi Partecipa alla discussione

Ismael è disabile e non parla, cittadinanza italiana negata: “Non può pronunciare la formula, serviranno anni” - Nato in Italia, il ragazzo ha diritto alla cittadinanza italiana da quando ha compiuto 18 anni ma non parla e non può pronunciare la formula di rito ... Lo riporta fanpage.it

Da 10 a 5 anni l’iter per diventare italiani - Con il sì sulla scheda gialla cambierebbe lo status per oltre un milione e quattrocentomila stranieri già residenti ... repubblica.it scrive

Referendum: 5 anni per ottenere la cittadinanza. La scheda gialla - In caso di vittoria dei sì della scheda gialla si tornerebbe alla normativa in vigore dal 1912 al 1992 dimezzando così i tempi richiesti per la residenza in ... Riporta ilsecoloxix.it