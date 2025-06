ischia avvistato un raro esemplare di balenottera comune

Un'affascinante scoperta ha illuminato le acque di Ischia: un raro esemplare di balenottera comune è stato avvistato, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di natura e biodiversità. L'avvistamento, avvenuto nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 giugno a circa 1,5 km dalla costa, testimonia l'importanza dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno e ci invita a riflettere sulla preziosa ricchezza del nostro mare.

A circa 1.5 km dalla costa dell'isola verde, in direzione nord dal Comune di Casamicciola (in una zona di protezione dei cetacei dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno), è stato infatti avvistato un esemplare di balenottera comune (Balaenoptera physalus), il secondo cetaceo più grande del pianeta. L'avvistamento è stato opera dell'equipaggio del Jean Gab, il veliero laboratorio (che originariamente era un cutter oceanico costruito nel 1930 dal più famoso architetto navale francese André Mauric) e che l'associazione utilizza per le sue attività di studio dei cetacei nel Tirreno.