iran estende il divieto di portare a spasso i cani a 17 città per motivi di salute e sicurezza

In un'onda di restrizioni che scuote l'Iran, il divieto di portare a spasso i cani si estende a 17 città, sollevando preoccupazioni tra gli amanti degli animali e la società civile. Motivazioni di salute pubblica, ordine sociale e sicurezza guidano questa decisione, alimentando un dibattito acceso sui diritti degli animali e le esigenze di sicurezza nazionale. Ma cosa ci rivela questa misura sulle priorità e le sfide di un Paese in evoluzione?

Le autorità iraniane hanno esteso il divieto di portare a spasso i cani in pubblico a diverse città del Paese, citando motivi di salute pubblica, ordine sociale e sicurezza, secondo quanto riportato dai media nazionali. Il divieto, che richiama una direttiva della polizia del 2019 che vietava di portare a spasso i cani a Teheran, è stato esteso alla città di Ilam, nell'ovest del Paese. Almeno altre 17 città hanno introdotto divieti simili negli ultimi giorni, tra cui Isfahan al centro e Kerman a sud. Possedere e portare a spasso i cani è un argomento controverso sin dalla rivoluzione islamica del 1979 in Iran, sebbene non esista una legge che ne vieti espressamente il possesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net