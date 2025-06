Ippodromo si corre tra le proteste

Tra proteste e tensioni, l’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si prepara a scendere nuovamente in pista, mantenendo viva la tradizione e la passione per le corse dei cavalli. Nonostante le difficoltà e le sfide affrontate dagli operatori, questa giornata rappresenta un segnale di resistenza e speranza per il futuro del settore ippico locale. La passione per i cavalli e lo sport non si arrendono, e la corsa continua.

Prosegue la protesta degli operatori ippici all’ ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, ma nonostante le tensioni, oggi si scenderà in pista. Alla fine di maggio circa 40 operatori fra: proprietari, allenatori e guidatori che lavorano nell’ippodromo San Paolo, avevano sollevato lo stato di crisi in cui si stava lavorando dopo che la Sma, società che gestisce l’impianto, aveva annunciato la chiusura del centro di allenamento e della pista principale. Situazione che aveva inasprito i rapporti fra la proprietà e gli operatori. Venerdì mattina c’è stato un incontro in streaming fra i rappresentanti degli operatori ippici e i delegati del Ministero dell’agricoltura per chiedere chiarimenti e valutare possibili nuovi scenari di confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ippodromo, si corre tra le proteste

