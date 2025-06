Inzaghi e le parole prima della finale rabbia Inter | I dirigenti sono convinti di questa cosa

In vista della tanto attesa finale di Champions League contro il PSG, le parole di Inzaghi hanno acceso un acceso dibattito tra i tifosi e i dirigenti dell’Inter. Le dichiarazioni del tecnico, percepite come poco diplomatiche, hanno creato qualche crepa nel rapporto con la dirigenza nerazzurra. La Gazzetta dello Sport analizza questa delicata situazione, sottolineando come la tensione potrebbe influenzare il cammino verso la gloria europea, rendendo ancora più avvincente questa sfida determinante.

Inzaghi e le parole prima della finale di Champions League contro il PSG: club rimasto indispettito dal tecnico. Inzaghi e quelle parole prima della finale di Champions League, il club sarebbe rimasto indispettito dalle dichiarazioni. C’è una crepa finale nel rapporto tra Inzaghi e l’ Inter? L’analisi de La Gazzetta dello sport. Dichiarazioni in conferenza stampa che non hanno trovato il gradimento dei dirigenti: «Nessuno può garantire che con il Psg sarebbe finita diversamente. Ma che dentro il club tutti, nessuno escluso, abbiano ritenuto fuori luogo quelle parole e quell’ammissione di Inzaghi, non è materia di discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi e le parole prima della finale, rabbia Inter: «I dirigenti sono convinti di questa cosa»

