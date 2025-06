La saga di Simone Inzaghi al Al Hilal sta catturando l’attenzione del calcio internazionale. Le sue dichiarazioni pre-match contro il PSG hanno sollevato tensioni e malumori tra i dirigenti, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Dalla débâcle europea alle voci di un trasferimento, ogni mossa si fa più interessante. Ma cosa riserverà il destino a Inzaghi e alla sua carriera? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e sorprendenti.

Inzaghi Al Hilal, dirigenti infastiditi dalle sue parole alla vigilia del PSG: dall’Italia a provarci era stata quella super rivale!. I giorni precedenti alla finale di Champions League contro il PSG sono stati parecchio turbolenti in casa Inter, per via soprattutto delle tante voci sul possibile addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal. Lo stesso tecnico, nella conferenza della vigilia, aveva ammesso di aver ricevuto offerte sia dall’Arabia che dall’Italia, scatenando l’ira dei dirigenti del club meneghino. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che svela anche quale club italiano si era mosso per l’allenatore piacentino. 🔗 Leggi su Internews24.com