Investito sulla Monti Lepini Paura per un giovane

Un sabato sera di paura a Frosinone: un giovane di 22 anni è stato investito sulla Monti Lepini, all’altezza del centro scommesse “Timecity”. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30, ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma si teme per le ferite riportate. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dell’incidente.

Un sabato sera di paura a Frosinone. Intorno alle 20:30, sulla Monti Lepini, all'altezza del centro scommesse "Timecity", un giovane di 22 anni è stato investito da una Volkswagen. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale a Frosinone: il ragazzo avrebbe riportato.

