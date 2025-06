Inverno demografico | crollano le nascite nel mondo l’Italia verso il collasso entro il 2100

L'inverno demografico avanza minaccioso, con le nascite in caduta libera e l'Italia che si avvicina al collasso entro il 2100. Chi sarà l'ultimo essere umano sulla Terra? Forse una donna, poiché le femmine vivono più a lungo degli uomini, e il tasso di natalità più alto si registra in Africa. Un'immagine suggestiva di solitudine e resilienza, ma il futuro dell'umanità potrebbe riservarci sorprese inaspettate. La nostra capacità di adattamento potrebbe scrivere un finale diverso.

Chi sarà l’ultimo essere umano sulla Terra? Forse una donna, le femmine vivono più a lungo degli uomini. E probabilmente di colore, visto che il tasso di natalità più alto è in Africa. Un’anziana che da sola si aggira per una città ormai disabitata: bella immagine per un film o una serie tv. Ma non è detto che il destino dell’umanità sarà questo. E magari non ci sarà neppure una fine per la nostra specie, capace di adattarsi alle situazioni più difficili. Quello che tuttavia sembra certo è che in futuro saremo di meno, molti di meno. Già, perché dopo esserci assillati per anni con l’incubo della sovrappopolazione, ora ci troviamo ad affrontare un problema del tutto opposto: l’inverno demografico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inverno demografico: crollano le nascite nel mondo, l’Italia verso il collasso entro il 2100

