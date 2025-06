Intimissimi Uomo lancia una collezione lino perfetta per l’estate

Con la collezione Lino e Mare 2025, IUMAN – Intimissimi Uomo costruisce un nuovo immaginario maschile fatto di versatilità, comfort e raffinatezza disinvolta. Un'estetica essenziale, fluida, che accompagna l'uomo lungo tutta la giornata, dal sole del mattino fino all'oro del tramonto, passando senza forzature dal contesto urbano alle vacanze in riva al mare. Protagonista assoluto della collezione è il lino, materia nobile e senza tempo, che viene reinterpretato in chiave moderna per dare vita a capi dalla linea rilassata, ma sempre curata nei dettagli. Un tessuto che respira, si muove e veste con naturalezza, mantenendo quella sobria eleganza che definisce da sempre l'identità del brand.

