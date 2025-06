Interviene per sedare una rissa in pieno centro | è lui ad avere la peggio

In un pomeriggio come tanti, l’intervento di un brindisino per sedare una rissa tra migranti si è trasformato in un episodio drammatico. Mentre cercava di calmare gli animi, è stato lui ad avere la peggio, finendo coinvolto in modo inatteso e rischioso. Un racconto che mette in luce quanto possa essere imprevedibile e pericoloso il centro città. La cronaca di oggi dimostra come anche le azioni più nobili possano avere esiti inaspettati ed evidenzia la necessità di maggiore attenzione in situazioni di emergenza.

BRINDISI - Fra i due litiganti, ad avere la peggio è stato il terzo. È andata male a un brindisino intervenuto per sedare una rissa fra due migranti. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21 di oggi (sabato 8 giugno) in via Cristoforo Colombo, all'eltezza di Porta Mesagne, nel centro di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Interviene per sedare una rissa in pieno centro: è lui ad avere la peggio

