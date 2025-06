Interpelli per le supplenze docenti | Avvisi proroghe per scrutini ed esami Aggiornamento 8 giugno

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, le scuole italiane si preparano a pubblicare gli interpelli per le supplenze docenti, offrendo ai professionisti dell’istruzione nuove opportunità di impiego. Seguendo le indicazioni dell’OM 88/2024, queste procedure si attivano quando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniori. Scopri come cogliere questa occasione e aggiornarti sulle proroghe per scrutini ed esami del 8 giugno.

Con l’anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gli interpelli per le supplenze docenti. Le scuole, come previsto dall’OM 882024, pubblicano gli avvisi quando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ai docenti l’opportunità di . Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi proroghe per scrutini ed esami Aggiornamento 8 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Docenti Interpelli Supplenze Avvisi

Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] - Con l'avvio dell'anno scolastico 2024, le scuole pubblicano gli interpelli per le supplenze docenti, in base all'OM 88/2024.

Supplenze 2024/25 docenti, INTERPELLI con possibilità di proroga per esami e scrutini [AGGIORNATO] Partecipa alla discussione

Supplenze 2024/25, ancora tanti INTERPELLI fino al termine delle lezioni [AGGIORNATO] Partecipa alla discussione

Supplenze 2024/25 docenti, INTERPELLI per esami o scuola infanzia [AGGIORNATO] - Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ... Come scrive orizzontescuola.it

Interpelli Docenti 2025: continua la ricerca di supplenti per le scuole - Le istituzioni scolastiche continuano anche nel 2025 a pubblicare gli interpelli scuola per le supplenze ai docenti. Si tratta degli avvisi online pubblicati dalle scuole per cercare supplenti ... Secondo ticonsiglio.com

Interpelli scuola: dove trovarli e come candidarsi - Inoltre, possono essere pubblicati direttamente sui siti delle scuole che cercano supplenti. Generalmente gli avvisi di interpello docenti vengono pubblicati nella pagina dedicata agli avvisi per ... Scrive ticonsiglio.com