Internazionali di tennis le sorelle Cho si aggiudicano il torneo di doppio

Le sorelle taiwanesi I-Hsuan e Yi Tsen Cho hanno conquistato il prestigioso titolo di doppio agli Internazionali Femminili di Tennis - Trofeo Cogepa di Caserta, dimostrando grande talento e spirito di squadra. Con una vittoria convincente in due set contro le avversarie spagnole e giapponesi, hanno scritto un’altra pagina memorabile nella loro carriera. Le vincitrici del torneo si sono distinte non solo per la tecnica impeccabile, ma anche per la determinazione che le ha portate al successo.

Le sorelle taiwanesi I-Hsuan Cho e Yi Tsen Cho si aggiudicano il doppio agli internazionali femminili di Tennis - Trofeo Cogepa di Caserta. Battuta in due set - con il punteggio di 6-3; 7-6 - la coppia composta dalla spagnola Ariana Geerlings e dalla giapponese Wakana Sonobe.

