International Parakarate Beach | l' atleta salernitano Giorgio Matteo Puglia conquista la medaglia d' oro

L’Accademia Karate Salerno celebra un traguardo storico grazie a Giorgio Matteo Puglia, che ha conquistato l’oro all’International Parakarate Beach di Arzachena. Un risultato che consacra il talento salernitano nel panorama internazionale, dimostrando dedizione e passione per questa disciplina. Questo straordinario successo non solo riempie di orgoglio la nostra città, ma ispira nuove sfide e ambizioni per tutti gli sportivi locali. Il commento...

L'Accademia Karate Salerno festeggia lo straordinario risultato ottenuto all’International Parakarate Beach di Arzachena, dove l’atleta Giorgio Matteo Puglia ha conquistato la medaglia d’oro, nella categoria K21, portando con orgoglio il nome di Salerno sul podio internazionale. Il commento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - International Parakarate Beach: l'atleta salernitano Giorgio Matteo Puglia conquista la medaglia d'oro

In questa notizia si parla di: International Parakarate Beach Atleta

International Parakarate Beach: l'atleta salernitano Giorgio Matteo Puglia conquista la medaglia d'oro - L' Accademia Karate Salerno festeggia lo straordinario risultato ottenuto all’ International Parakarate Beach di Arzachena, dove l’atleta Giorgio Matteo Puglia ha conquistato la medaglia d’oro, nella ... salernotoday.it scrive

Atletica: Trofeo Opitergium International Road Race, 10 azzurrini a Oderzo - Il vice dt di atletica per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato i 10 convocati (5 uomini, 5 donne) per il Trofeo Opitergium International Road Race, la sfida del 1° maggio sulle ... Scrive sportmediaset.mediaset.it