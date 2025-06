Interferenze nel nostro segnale si stanno preparando ad attaccarci | l’allarme dalla Freedom Flottilla diretta a Gaza

Le interferenze nel segnale della Madleen, il veliero della Freedom Flotilla in viaggio verso Gaza con aiuti umanitari, destano preoccupazione. Dalla Sicilia, l’equipaggio denuncia tentativi di disturbare le comunicazioni, evidenziando un possibile attacco a distanza. Dopo primi segnali alle 11.36 GMT+2, le interferenze sono continuate, minacciando il successo della missione. È fondamentale monitorare e rispondere prontamente a queste azioni sospette.

L’equipaggio a bordo della Madleen, il veliero della Freedom Flotilla in viaggio verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, salpato dalla Sicilia, segnala interferenze al suo segnalatore di bordo con alcuni post e storie su Instagram. “Alle 11.36 GMT+2 il tracker della Madleen ha subito interferenze elettroniche” scrive l’equipaggio, “finite dopo circa 30 minuti”. Poi, sono state segnalate altre interferenze. La nave si trova a circa 160 miglia dalla Striscia di Gaza. “Stanno disturbando le nostre comunicazioni per preparare un attacco. Condividete questa informazione e mobilitatevi per fare pressione affinché smettano di commettere un crimine di guerra” scrivono in un altro post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it