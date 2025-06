Inter Under-23 il progetto è realtà! Arriva l’assist dalla… Serie C – CdS

L’Inter Under-23 prende vita: un progetto che segna il futuro, partendo dalle retrovie e arrivando direttamente dalla Serie C. Un’idea brillante che punta a valorizzare i giovani talenti nerazzurri, creando un percorso di crescita e successi condivisi. Questa iniziativa, raccontata dal Corriere dello Sport, rappresenta un passo importante per il club e per la formazione dei prossimi campioni. Il viaggio verso l’eccellenza è appena iniziato, e il meglio deve ancora arrivare.

Il progetto giovani prima che dalla Prima Squadra inizierà dalle retrovie in casa nerazzurra. L'Inter Under-23 è realtà e l'assist arriva direttamente dalla Serie C. Il racconto del Corriere dello Sport. ASSIST – Ieri sono definitivamente conclusi tutti i campionati professionistici del calcio italiano. Il Pescara ha battuto ai calci di rigore la Ternana all'Adriatico e ha conquistato la Serie B con Silvio Baldini sulla panchina. In casa Inter si guarda a queste partite, ma soprattutto si guarda alle società in grado di iscriversi o meno al prossimo campionato di Lega Pro. Molte realtà sono a rischio, una ha ufficializzato tramite comunicato l'incapacità di partecipare.

