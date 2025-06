Inter una vecchia conoscenza nello staff tecnico di Chivu! Ecco chi è

L'Inter si prepara a svelare i nuovi volti dello staff tecnico di Cristian Chivu, con un occhio attento alle figure che possano portare esperienza e freschezza alla squadra. Dopo aver consolidato la rosa, ora si lavora per rafforzare anche lo staff, fondamentale per affrontare al meglio il Mondiale per Club. Chi sarà il vice allenatore scelto da Chivu? Rimanete con noi per scoprire i dettagli di questa importante novità nerazzurra.

L’Inter sta chiudendo la squadra di Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter potrebbe aver scelto il suo vice-allenatore. Da mercoledì la partenza tutti insieme verso la California per il Mondiale per Club. RITORNO – Nel mentre si sta delineando la ripresa in vista del Mondiale per club, in casa Inter si sta cercando anche di definire i nomi per quanto riguarda lo staff tecnico di Cristian Chivu. Il nome prescelto come vice allenatore potrebbe essere quello di Giovanni Martusciello, ex allenatore della Salernitana nel corso di questa stagione nonché vecchia conoscenza in casa Inter. La storica spalla di Maurizio Sarri tra Empoli e Lazio, potrebbe tornare all’Inter dopo sei anni d’assenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it