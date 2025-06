Inter U23 Tuttosport svela | Ecco a che punto siamo l’allenatore sarà…

Scopri le ultime novità sull'Inter U23, la seconda squadra nerazzurra che sta vivendo una fase di grande fermento. Tuttosport svela in esclusiva lo stato attuale del progetto e il nome del nuovo allenatore, un tassello fondamentale per il futuro della formazione. Manca solo l’ufficialità, ma l’entusiasmo cresce: ecco a che punto siamo e cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Restate con noi per tutte le novità!

Inter U23, questa mattina in edicola arrivano novità importanti sulla seconda squadra nerazzurra, ecco a che punto siamo e il nome del nuovo allenatore . Inter U23, a che punto siamo? Questa mattina in edicola Tuttosport ha svelato novità importanti sulla seconda squadra nerazzurra, ecco a che punto è il progetto e il nome del nuovo allenatore. Un breve passaggio: INTER U23 – «Manca solo l’ufficialità, ma con la rinuncia da parte della Spal a prendere parte al prossimo campionato di Serie C, è ormai certa l’iscrizione dell’Under 23 dell’Inter. Da mesi il club nerazzurro ha annunciato la volontà di creare la seconda squadra, ha mosso i passi ufficiali con la Federcalcio e ha iniziato a lavorare al progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, Tuttosport svela: «Ecco a che punto siamo, l’allenatore sarà…»

