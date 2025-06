Inter ripartire con ambizione! Chivu è già pronto

inter ripartire con ambizione, Chivu è già pronto. L’Inter si appresta a voltare pagina dopo una stagione ricca di emozioni e sfide, culminata nella finale di Champions League. Il suo cammino europeo ha dimostrato la forza del gruppo, ma ora è tempo di guardare avanti. Con Cristian Chivu alla guida, i nerazzurri sono determinati a scrivere un nuovo capitolo di successi, alimentando la passione dei propri tifosi e rilanciando le loro ambizioni internazionali.

