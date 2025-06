Inter problema muscolare per Zielinski con la Polonia | le condizioni del centrocampista

Piotr Zielinski si trova ad affrontare un problema muscolare che rischia di influenzare la sua presenza con la Polonia. Dopo aver saltato l’amichevole contro la Moldavia, la sua condizione resta sotto osservazione, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. L'interrogativo ora è: riuscirà il centrocampista a recuperare in tempo per le sfide imminenti?

Problemi muscolari per Piotr Zielinski. Dopo aver saltato per precauzione l`amichevole contro la Moldavia, vinta 2-0 dalla squadra di Probierz,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Zielinski Inter Problema Muscolare

Zielinski: «Inter gruppo unito, crediamoci! Altri obiettivi importanti» - Dopo il successo del Napoli sul Torino, Piotr Zielinski ha condiviso le sue impressioni su Inter TV, analizzando la prestazione della squadra allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Inter, problema muscolare per Zielinski con la Polonia: le condizioni del centrocampista - Problemi muscolari per Piotr Zielinski. Dopo aver saltato per precauzione l`amichevole contro la Moldavia, vinta 2-0 dalla squadra di Probierz, il centrocampista. Riporta calciomercato.com

Inter, problema muscolare per Zielinski: il comunicato della Polonia, i dettagli - Il centrocampista nerazzurro alle prese con fastidi muscolari: lo staff medico lavora per renderlo disponibile per la sfida di Helsinki ... Scrive fcinter1908.it

Zielinski entra e si infortuna in Inter-Monza: cosa è successo - Infortunio per Zielinski in Inter-Monza: le condizioni del centrocampista Infortunio muscolare per Piotr Zielinski. Problema al polpaccio destro per l'ex giocatore del Napoli, entrato al 70' al ... Da msn.com