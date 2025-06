Inter parla Dumfries | Addio di Inzaghi uno shock Una stagione senza trofei è dura da accettare

L’addio di Inzaghi ha lasciato un velo di sconforto nell’ambiente nerazzurro, una stagione senza trofei si è rivelata dura da digerire. Denzel Dumfries, in un’intervista a Algemeen Dagblad, ha espresso il suo disappunto e riflettuto sull’impatto di questa perdita. Le sue parole offrono uno sguardo sincero e carico di emozione su un momento cruciale per l’Inter, che ora deve trovare nuove energie per ripartire con determinazione e ambizione.

Le dichiarazioni del nerazzurro Il difensore dell'Inter, Denzel Dumfries è stato intervistato da Algemeen Dagblad a margine di Finlandia Olanda. Ecco un bilancio sulla stagione appena finita e ha commentato così l'addio di Inzaghi. Le parole: L'ADDIO DI INZAGHI – «Siamo arrivati all'Inter nello stesso periodo,

