Inter non solo Inzaghi | via anche Marotta ecco chi l’ha chiamato

L'Inter non è più solo alle prese con Inzaghi: ora anche Marotta sta entrando nel mirino di un top club, alimentando voci di mercato che scuotono l'ambiente nerazzurro. Il finale di stagione ha riservato sorprese e delusioni, lasciando i tifosi con l'amaro in bocca dopo aver sognato il Triplete. Ma cosa c’è realmente dietro queste indiscrezioni? Scopriamolo insieme, mentre il futuro dell’Inter si tinge di nuovi inquietanti scenari.

Si muove un top club per il numero uno interista, rumours che fanno scattare l’allarme nell’ambiente Il finale di stagione, per l’Inter, è stato molto più complicato del previsto e ha riservato non pochi colpi di scena e amarezze. Un peccato, per i nerazzurri, aver visto sfumare tutti gli obiettivi, dopo aver cullato la prospettiva del Triplete che a un certo punto appariva possibile. Anche questo, unito alla super offerta dell’Al Hilal, ha portato all’addio di Simone Inzaghi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’allenatore piacentino ha ritenuto concluso, dopo quattro stagioni, il suo percorso in nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, non solo Inzaghi: via anche Marotta, ecco chi l’ha chiamato

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

