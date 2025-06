Inter | il Real lo scarica affare alla Hakimi

ricca di sfide e aspettative. Con l’arrivo di Chivu e le potenziali mosse sul calciomercato, l’Inter si prepara a rinvigorire il suo spirito competitivo, puntando a consolidare la propria posizione e a sorprendere i tifosi in ogni occasione. La strada è tracciata: ora è il momento di dimostrare tutto il valore di questa squadra, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

L’arrivo di Chivu potrebbe portare i nerazzurri a cambiare un po’ il loro modo di agire sul calciomercato. E c’è una chance importante dai ‘Blancos’ Il Mondiale per Club è il primo vero test per Chivu. Il tecnico romeno presto sarà ad Appiano Gentile per preparare al meglio la competizione negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di fare il miglior torneo possibile per approcciare come si deve ad una stagione che si preannuncia assolutamente lunga. (Ansa) – calciomercato.it Ma naturalmente in casa Inter si ragiona anche su come muoversi sul calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter: il Real lo scarica, affare alla Hakimi

In questa notizia si parla di: Inter Real Scarica Affare

Mondiale per Club Inter, primo rinforzo per il Real Madrid di Xabi Alonso! Ora è UFFICIALE - Il Real Madrid di Xabi Alonso festeggia il suo primo rinforzo in vista del Mondiale per Club! È ufficiale: Dean è il nuovo acquisto dei blancos.

Inter: il Real lo scarica, affare alla Hakimi - L'Inter potrebbe guardare in casa Real Madrid per andare a chiudere una trattativa molto importante. I dettagli ... Riporta calciomercato.it

Asse Inter-Real, maxi affare: tre giocatori coinvolti - L'Inter è pronta a chiudere un maxi affare con il Real Madrid con tre giocatori che sono pronti ad essere coinvolti ... Secondo calciomercato.it

Inter, l’affare “alla Nico Paz” arriva dal Bologna: le cifre - Come "organizzato" per Nico Paz, l'Inter può chiudere il colpo di calciomercato in pieno stile Real Madrid, dal Bologna. Secondo spaziointer.it