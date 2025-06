Inter il piano per l' attacco | Bonny prima del Mondiale poi Hojlund I dettagli

L’Inter punta a rafforzare l’attacco prima del Mondiale, con Bonny e Højlund al centro delle trattative. I nerazzurri desiderano regalare a Chivu, prima della sua partenza per gli Usa, un attaccante che ha già allenato a Parma, gettando le basi per un colpo importante. La trattativa per il centravanti danese si infiamma sulle modalità di acquisizione: formule e dettagli sono ancora da definire, ma l’obiettivo è chiaro.

I nerazzurri vogliono regalare a Chivu prima della partenza per gli Usa l'attaccante che ha allenato a Parma. Per il centravanti danese si discute sulla formula. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, il piano per l'attacco: Bonny prima del Mondiale, poi Hojlund. I dettagli

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prima Inter Piano Attacco

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale - Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino.

Fiorentina, Nzola la prima scelta in attacco: due piani B - Mbala Nzola resta la prima scelta della Fiorentina in attacco, ma non l'unica: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, le alternative al centravanti dello Spezia sono Boulaye Dia e Mateo Retegui ... Da calciomercato.com

Come ha giocato davvero la prima Juventus di Pirlo: 3-2-5 in fase d’attacco - Un 3-5-2 per la Juventus, capace di diventare 3-2-5 in fase d'attacco e 4-4-2 in quella di difesa. Come ha giocato la nuova Juventus di Pirlo contro la Sampdoria, il doppio modulo Una squadra ... Lo riporta fanpage.it

Cassano su Taremi: "Lo venderanno. La prima scelta in attacco per l'Inter è Arnautovic" - La vera prima scelta in attacco, dopo Thuram e Lautaro, è Arnautovic: un giocatore vero, che a me piace tanto". Il programma della ventinovesima giornata. Scrive tuttomercatoweb.com

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA