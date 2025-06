Inter Dumfries non dimentica | la finale è stata frustrante

Denzel Dumfries torna a sorridere, lasciandosi alle spalle la delusione della finale e centrando una vittoria fondamentale con l'Olanda contro la Finlandia. L'esterno nerazzurro ha celebrato il successo siglando un gol importante, dimostrando cuore e determinazione. Quella di ieri sera rappresenta una nuova speranza per il cammino verso i Mondiali 2026, e Dumfries non dimentica le sfide passate, ma guarda avanti con rinnovato entusiasmo.

Ieri sera L' Olanda e Denzel Dumfries hanno potuto sorridere grazie alla vittoria per 2-0 contro la Finlandia. L' esterno nerazzurro è andato in gol siglando la rete del definitivo raddoppio orange. Al termine della partita(valevole per le qualificazioni Mondiali 2026) il numero 2 dell' Inter Denze Dumfries, ha parlato così

