Inter doppio regalo a Chivu | i ‘sosia’ di Lautaro e Thuram per 65 milioni

L’Inter si prepara a sorprendere con un doppio regalo per Chivu, puntando a rafforzare l’attacco con due sosia di Lautaro e Thuram, per un investimento di 65 milioni. Dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, la rosa si arricchisce di nuove pedine in vista del Mondiale per Club. Un mercato in fermento, tra trattative in Inghilterra e Italia, che promette di rivoluzionare le strategie nerazzurre. Il futuro è sempre più vicino e ricco di sorprese.

Almeno un nuovo attaccante al Mondiale per Club: sprint Ausilio tra Inghilterra e Italia Un attaccante per Chivu. Anzi, due. Nel lungo summit di venerdì, la dirigenza e l’allenatore rumeno hanno affrontato ovviamente anche l’argomento mercato. Dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, la priorità adesso è proprio una punta. – Calciomercato.it Taremi è sul mercato, Arnautovic e Correa vanno via a zero: dietro a Lautaro e Thuram c’è il vuoto, ecco perché Ausilio intende accelerare nei prossimi giorni sul versante attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, doppio regalo a Chivu: i ‘sosia’ di Lautaro e Thuram per 65 milioni

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Doppio Regalo

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, doppio regalo a Chivu: i ‘sosia’ di Lautaro e Thuram per 65 milioni – Calciomercato.it - Inter doppio colpo in attacco per Chivu: 65 milioni di euro per le due grandi operazioni di calciomercato, le ultime ... calciomercato.it scrive

L’Inter accoglie Chivu: pronto un DOPPIO regalo di mercato - Non c’è ancora l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi sull’ arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, infatti, il tecnico dovrebbe ... Segnala passioneinter.com

Calciomercato Inter News / Subito un doppio colpo in arrivo per Chivu! - Il calciomercato Inter prevede l'interesse verso diversi giovani. La società già sta iniziando a lavorare per accontentare il neo tecnico Chivu ... Da ilsussidiario.net