Inter domani l’ ufficialità di Chivu

L’attesa è finita: domani potrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento di Chivu all’Inter, un acquisto che fa già tremare i tifosi nerazzurri. Con la partenza per Los Angeles prevista per mercoledì 11 e la lista dei convocati annunciata il giorno prima, il tecnico rumeno è impaziente di vedere concretizzarsi questa operazione cruciale. L’estate nerazzurra si sta infiammando: tutto pronta a cambiare in casa Inter.

Chivu trepida, non vede l' ora dell' ufficialità che molto probabilmente arriverà già da domani in casa Inter. Mercoledì 11 la squadra partirà per Los Angeles e martedì 10 sarà diramata la lista ufficiale dei convocati. Non c' è tempo da perdere, il tecnico rumeno non vede l' ora di

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Domani è attesa l'ufficialità di Christian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter Inizialmente, secondo La Gazzetta dello Sport, il modulo resterà il 3-5-2, però non è un dogma. Dalla prossima stagione non sono da escludere cambiamenti #Chivu #Inter Partecipa alla discussione

Domani l’ufficialità di Cristian #Chivu all’#Inter. Prima la risoluzione del contratto con il Parma, poi l’annuncio con il club nerazzurro. Contratto da due anni a circa due milioni di euro più bonus a stagione. Nel pomeriggio subito primo allenamento! (@C Partecipa alla discussione