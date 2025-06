Inter domani è il Chivu day Lo staff la difesa a tre i fratelli Esposito | ripartirà così

Domani inizia ufficialmente il Chivu Day, un momento di grande attesa per l’Inter e i suoi tifosi. Lo staff ha già definito la difesa a tre e i fratelli Esposito come pilastri della ripartenza. Con il primo giorno ad Appiano, il nuovo tecnico nerazzurro apre un capitolo importante, confermando il modulo iniziale anche al Mondiale per club, ma senza vincoli assoluti. È l’inizio di una nuova era, pronta a sorprendere.

Domani ufficialità e primo giorno ad Appiano per il nuovo tecnico nerazzurro. Al Mondiale per club il modulo iniziale sarà lo stesso, ma non è un dogma.

