Inter David si allontana dall’Italia Beukema apre a un altro club

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo organico, con alcune pedine pronte a lasciare l’Italia e altri che aprono nuovi orizzonti. Jonathan David si avvicina a un'importante svolta, mentre Beukema del Bologna resta sul radar del Napoli. Le strategie di mercato si intensificano: l’obiettivo nerazzurro mira a rinforzare la rosa, puntando su talenti pronti a fare la differenza. L’estate promette colpi di scena e grandi novità, nel segno della ambizione e del progetto futuro.

Jonathan David si prepara a lasciare il Lille per una nuova esperienza. In passato Inter, Juventus e soprattutto Napoli si erano interessate a lui. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato riguardo la situazione legata all’attaccante canadese. Obiettivo nerazzurro anche Beukema del Bologna, che resta un obiettivo concreto soprattutto del Napoli. ALTRO OBIETTIVO – L’Inter lavora per allestire una squadra più forte della prossima stagione rinforzando ogni reparto. Uno di questi è la difesa, con Sam Beukema e altri profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Proprio il difensore olandese è un obiettivo concreto del Napoli, così come svelato da Matteo Moretto: «Tra i primissimi nomi per rinforzare la difesa del Napoli c’è Beukema del Bologna per qualità, costi e caratteristiche. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, David si allontana dall’Italia. Beukema apre a un altro club

In questa notizia si parla di: Inter David Beukema Allontana

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Moretto: "David-Napoli, Conte ha fermato tutto. Sì di Beukema agli azzurri" - Tra i nomi accostati al Napoli c'è anche quello di Jonathan David, centravanti in forza al Lille. Ma sul calciatore ci sarebbe stata una brusca frenata da parte della società partenopea. Il ... msn.com scrive

Calciomercato Inter News/ Beukema sulla lista per giugno, intreccio Zirkzee-David (6 gennaio 2025) - Ad ogni buon conto il calciomercato Inter ha in mente qualche nome, tra questi quello di Sam Beukema. Fabregas nuovo ... hanno individuato in Jonathan David il rinforzo ideale per il loro attacco ... Come scrive ilsussidiario.net

Inter, colpo Beukema: l’annuncio sul futuro - Inter, colpo Beukema: l’annuncio sul futuro (LaPresse ... che viene valutato sui 35 milioni di euro, e di Jonathan David. Il centravanti del Canada lascerà il Lille a parametro zero ... Come scrive calciomercato.it