Inter | dal mezzo rifiuto di Hojlund al vice di Chivu Martusciello – Gazzetta

L'Inter si prepara a nuove sfide con due notizie importanti: Hojlund, impegnato in nazionale, respinge l'offerta del club, segnando un possibile colpo di scena nel mercato estivo. Nel frattempo, Martusciello prende il ruolo di vice Chivu, rafforzando lo staff tecnico. Questi sviluppi evidenziano come la squadra sia in costante evoluzione, pronta a scrivere il suo futuro tra conferme e sorprese. La sessione di mercato si infuoca, e tutto può ancora accadere.

Due novità in casa Inter, riportate da La Gazzetta dello Sport. Hojlund respinge l’invito dell’Inter e Martusciello è annunciato come vice di Chivu. Il rifiuto di Hojlund La Gazzetta scrive a proposito del declino dell’offerta da parte di Hojlund: « Dalla Danimarca, dov’è impegnato con la nazionale nelle amichevoli contro Irlanda del Nord (vinta ieri 2-1) e Lituania (in programma martedì), Rasmus Hojlund allontana, almeno per il momento, le sirene di mercato e, in particolare, l’interesse dell’Inter ». E continua riportando le parole dell’attaccante: «Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter: dal mezzo rifiuto di Hojlund al vice di Chivu (Martusciello) – Gazzetta

