inter con chivu spazio ai giovani

L’Inter sta puntando decisamente sui giovani, e il ritorno di Chivu in nerazzurro rappresenta il momento ideale per rilanciare i talenti emergenti. Con un passato ricco di esperienza nelle giovanili interiste, il tecnico rumeno ha la solidità e la passione per valorizzare le nuove generazioni. La sua guida potrebbe portare a una vera rinascita della squadra, dove i giovani avranno finalmente il loro spazio e opportunità di brillare.

Il momento di Chivu all' Inter sembra capitare a fagiolo. La dirigenza nerazzurra è sempre più incline a ringiovanire la rosa e il tecnico rumeno ci ha lavorato una vita con i giovani. L' esperienza del neo allenatore nerazzurro nelle giovanili interiste inizia nel 2018 con l' incarico dell' under 14

Chivu, ecco la sua Inter: giovani, continuità e pragmatismo - Chivu, simbolo di continuità e pragmatismo, si prepara a guidare l’Inter in una fase di transizione. La sua nomina, anche se impopolare e sorprendente, nasce dalla volontà di portare avanti un progetto senza sbavature, affidandosi a chi ha voglia di rischiare e di crescere.

Inter: Chivu nuovo allenatore, scelto per continuità e giovani talenti - Cristian Chivu diventa il nuovo allenatore dell'Inter, garantendo continuità al 3-5-2 di Inzaghi e valorizzando i giovani. Lo riporta msn.com