Inter Chivu può sbloccare una pedina! Il punto sulla difesa

L’Inter si prepara a sbloccare una pedina chiave in difesa, puntando su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Con l’arrivo di Chivu, la squadra potrebbe finalmente conquistare un punto importante nel mercato dei giovani italiani, rafforzando la propria linea difensiva e guardando al futuro con ottimismo. La strategia nerazzurra si fa sempre più chiara: investire sui talenti emergenti per costruire una squadra solida e competitiva.

L’Inter guarda con attenzione a Giovanni Leone, il difensore del Parma è da tempo nel mirino delle grandi della Serie A. E intanto l’arrivo di Chivu potrebbe sbloccare la pedina. SITUAZIONE – L’Inter continua a monitorare il mercato dei giovani talenti italiani e ha messo nel mirino Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 attualmente in forza al Parma. Il giovane, cresciuto nel vivaio del Padova e passato per la Sampdoria, ha esordito in Serie A con i ducali nel novembre 2024, distinguendosi per personalità e maturità nonostante la giovane età. Leoni ha attirato l’attenzione degli osservatori nerazzurri grazie a prestazioni solide, tra cui spicca quella contro la Juventus, dove ha annullato attaccanti del calibro di Vlahovic e Kolo Muani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Chivu può sbloccare una pedina! Il punto sulla difesa

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Sbloccare Pedina

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, un addio inaspettato potrebbe sbloccare il colpo da sogno: ma c’è un ostacolo non da poco - Il ritorno di fiamma Calhanoglu è stato una pedina fondamentale per l’Inter da quando è approdato in nerazzurro nel 2021, ma ora il turco rappresenta uno dei punti più discussi. Il ... Scrive msn.com

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio - L’Inter si sta muovendo per regalare un nuovo attaccante nelle mani di Simone Inzaghi ed in tal senso la chiave per sbloccare questo ... Bisseck pedina di scambio (Calciomercato.it) – foto ... Segnala calciomercato.it

FcIN - Inter-Udinese, Inzaghi recupera un'altra pedina: Darmian in gruppo. Personalizzato per De Vrij e Zalewski - Simone Inzaghi recupera un'altra pedina nell'avvicinamento a Inter-Udinese, la gara dopo la sosta in programma domenica prossima, a San Siro, Si tratta di Matteo Darmian, che oggi ha lavorato in ... Lo riporta msn.com