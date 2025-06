Inter battuta la concorrenza | si chiude il terzo acquisto Arriva entro il Mondiale per Club

L’Inter ha già messo a segno un colpo importante, battendo la concorrenza e assicurandosi il terzo acquisto ufficiale prima dell’inizio del Mondiale per Club. Un colpo strategico che rafforza le ambizioni nerazzurre in vista delle imminenti sfide internazionali e della stagione in corso. La squadra si prepara a sorprendere ancora: il mercato nerazzurro non si ferma qui.

I nerazzurri avrebbero già battuto la concorrenza e sarebbero pronti a chiudere per il terzo acquisto ufficiale entro l'inizio del Mondiale per Club (LaPresse) – SerieANews.com L'Inter sta lavorando per rinforzarsi in vista dei prossimi impegni. Non solo la stagione che verrà, ma già per il Mondiale per Club che avrà inizio tra meno di una settimana. Dopo la clamorosa disfatta in finale di Champions League per 5-0 contro il PSG, l'eliminazione in Coppa Italia e lo scudetto perso all'ultima giornata, è tempo di rifondazione.