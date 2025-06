Insulti social animalista ’non punibile’

Una recente sentenza della Cassazione mette in luce un aspetto sorprendente del diritto penale: gli insulti social rivolti ad animalisti possono essere considerati non punibili se derivano da una provocazione. La vicenda riguarda un caso di diffamazione nei confronti di un veterinario, coinvolto in un contenzioso legato agli animali. Questa decisione solleva importanti riflessioni sulla responsabilità e sui limiti dell’espressione online, aprendo un dibattito sulla libertà di criticare e le provocazioni virtuali.

La condotta tenuta dall’animalista, seppur grave, va ritenuta "non punibile" poiché conseguenza di una "provocazione". E’ la sintesi della sentenza della Cassazione riguardante un’ascolana ritenuta in primo grado colpevole insieme ad altre due persone di aver diffamato un veterinario di Pescara per una vicenda legata agli animali. Il veterinario parte civile è il dottor Renzo Graziosi, 49enne di Pescara che fu al centro di un’inchiesta a Brescia per cui fu condannato. Un fatto che nasce dai fatti accaduti intorno all’anno 2010 all’allevamento Green Hill 2001. Il veterinario fu anche sospeso dall’albo per sei mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insulti social, animalista ’non punibile’

