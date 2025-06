Insegnante aggredito a calci La sindaca | Danno pure ai ragazzi

La violenza nelle scuole di Lugo ha raggiunto livelli inaccettabili, con aggressioni che coinvolgono insegnanti e studenti. Un episodio recente al Polo tecnico professionale ha visto uno studente colpire un docente con calci e pugni, costringendolo a recarsi in ospedale. Al liceo, atti vandalici e danni alla proprietà scolastica si sono moltiplicati. Elena Zannoni, sindaca di Lugo, cosa pensa dell’aggressione ai danni di un insegnante? "Penso che da tempo si siano superati i limiti del tollerabile e sia urgente intervenire."

La scuola a Lugo è finita al Polo tecnico professionale con un'aggressione con calci e pugni da parte di uno studente a un professore, che si è poi recato al Pronto soccorso, mentre al liceo atti vandalici (lanci di uova e anche di alcuni sampietrini) hanno portato anche alla rottura di una finestra del Liceo. Elena Zannoni, sindaca di Lugo, cosa pensa dell'aggressione ai danni di un insegnante? "Penso che da tempo si siano superati i limiti del rispetto verso chi svolge un lavoro fondamentale per il futuro della società. Leggo di episodi simili in tutta Italia, persino di genitori che minacciano o aggrediscono insegnanti per un voto.

