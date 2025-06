Inizia la serie finale | Pallacanestro Lucca sfida Dany Quarrata per la serie B

È arrivato il momento tanto atteso: la serie finale tra Pallacanestro Lucca e Dany Quarrata per conquistare un passaggio storico in Serie B. Dopo anni di attese e sfide, le Mura tornano a vibrarvi con una battaglia che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel basket lucchese. La palla a spicchi è al centro del palcoscenico: si parte oggi alle 18 al "Palatagliate". La vittoria è vicina, e la storia è ancora da scrivere.

Si parte. Comincia la serie finale per conquistare la serie "B" nazionale. Una categoria che, facendo le debite proporzioni e una miriade di cambi regolamentari, manca, sotto le Mura dal 2015, quando la Pallacanestro Lucca si ritirò a torneo in corso dalla Lega Due "Silver". Si comincia oggi, ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Bavera di Monza e Pittatore di Torino), contro Dany Quarrata dell’"ex" Alberto Tonfoni. Gara due a Quarrata, mercoledì 11, alle 21 ed eventuale spareggio, di nuovo a Lucca, domenica 15 giugno. Mancherà Barsanti (frattura ad una mano). Bcl e Quarrata hanno fatto due percorsi molto diversi che hanno portato ugualmente a giocarsi la finale per un posto in "B" nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inizia la serie finale: Pallacanestro Lucca sfida Dany Quarrata per la serie B

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Serie Lucca Quarrata Finale

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 38ª giornata – pareggia la Juve con Yildiz; Lucca porta in vantaggio l’Udinese - Segui con noi gli aggiornamenti live della 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25! La Juventus pareggia con Yildiz, mentre Lucca porta in vantaggio l'Udinese.

Inizia la serie finale: Pallacanestro Lucca sfida Dany Quarrata per la serie B - Si parte. Comincia la serie finale per conquistare la serie "B" nazionale. Una categoria che, facendo le debite proporzioni e una miriade di cambi regolamentari, manca, sotto le Mura dal 2015, quando ... Da sport.quotidiano.net

Serie B Int - Finals: Basketball Lucca alla serie contro il Dany Quarrata - Poche ore ancora e la grande sfida prenderà il via. Basketball Club Lucca e Dany Basket Quarrata si ritroveranno sul parquet del palatagliate per dare vita alla finale di stagione, la ... Segnala pianetabasket.com

Lucca e Quarrata, inizia la battaglia per la Serie B Nazionale - Domenica Gara 1 al PalaTagliate: equilibrio nei precedenti, in palio la promozione. Tonfoni: “Serviranno cuore e passione” Il conto alla rovescia è finito: sta per iniziare la serie finale dei playoff ... Da pistoiasport.com

Il Bc Lucca ospita Quarrata per Gara 1: al via la finale