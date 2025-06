Infortunio Zielinski il medico della Polonia | Lavorato a parte

In vista della sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Finlandia, spunta un piccolo allarme per Zielinski. Il centrocampista dell’Inter ha lavorato a parte a causa di un infortunio, sollevando qualche preoccupazione tra tifosi e staff medico. Il dottor Jacek Jaroszewski, responsabile sanitario della nazionale polacca, ha fornito aggiornamenti sulla condizione del giocatore. La sua presenza sarà decisiva per la partita di martedì, e tutti sperano in un pronto recupero.

Piccolo allarme per Zielinski con la Polonia. Infortunio per il centrocampista dell’Inter a pochi giorni dalla partita contro la Finlandia. Ecco cos’ha detto il medico della nazionale polacca. MINI ALLARME – Martedì la Polonia giocherà una partita di qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo contro la Finlandia. Il dottor Jacek Jaroszewski, responsabile dello staff medico della nazionale polacca, parla della situazione sanitaria della selezione: « Piotr Zielinski e Sebastian Szyma?ski sono alle prese con lievi infortuni muscolari che mettono a repentaglio la loro partecipazione alla partita contro la Finlandia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Infortunio Zielinski, il medico della Polonia: «Lavorato a parte»

