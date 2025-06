Infortunio Ronaldo | l’ex Juventus costretto alla sostituzione nel finale di Portogallo Spagna Le condizioni dell’attaccante

In un emozionante finale di Nations League, Cristiano Ronaldo ha visto interrompersi bruscamente la sua prestazione, costretto alla sostituzione nel finale dopo un infortunio. Dopo aver segnato il gol del 2-2, l’attaccante portoghese si è accasciato a terra al minuto 88, lasciando i tifosi in apprensione. Le sue condizioni sono ora al centro dell’attenzione, mentre si attende un aggiornamento sulle eventuali conseguenze di questo imprevisto. La partita, comunque, resta un grande spettacolo di cuore e determinazione.

Infortunio Ronaldo: costretto al cambio. Le sue condizioni dopo la sostituzione per i tempi supplementari della finale di Nations League. È terminata anzitempo la finale di Nations League Cristiano Ronaldo, autore del gol del 2-2 che ha mandato la sfida ai supplementari. L'ex Juve si è accasciato a terra poco prima del 90?, al minuto 88, non riuscendo a proseguire. Al suo posto è subentrato Gonçalo Ramos, campione d'Europa con il PSG, per i tempi supplementari della finalissima Portogallo-Spagna. Per CR7 dovrebbe trattarsi di un problema muscolare.