Infortunio Bremer il rientro in gruppo è imminente | obiettivo Mondiale per Club? Il piano della Juventus sul recupero del difensore

Il recupero di Gleison Bremer sembra ormai alle porte: dopo un inizio di stagione complicato, il difensore brasiliano sta per tornare in gruppo. La Juventus, con un piano mirato e strategico, punta a riportarlo in campo in vista del Mondiale per Club, consolidando così le sue ambizioni europee e globali. La sua integrità fisica è cruciale: cosa riserva il futuro di Bremer? Restate con noi per scoprirlo.

Infortunio Bremer, obiettivo Mondiale? Il piano della Juve sul rientro del difensore brasiliano fuori da inizio stagione. Cosa filtra. Gleison Bremer ci sarà al Mondiale per Club? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai imminente il rientro in gruppo graduale del difensore bianconero. L’idea alla Continassa è sempre stata quella di rimettere a disposizione Bremer per l’inizio della stagione 2025-2026 e non sarà preso alcun rischio. Bremer potrebbe comunque partire con la squadra per la trasferta negli Stati Uniti, anche se non disputerà il Mondiale per Club. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il rientro in gruppo è imminente: obiettivo Mondiale per Club? Il piano della Juventus sul recupero del difensore

In questa notizia si parla di: Bremer Rientro Mondiale Difensore

Infortunio Bremer, il brasiliano corre verso il rientro! Obiettivo Mondiale per Club, e per il futuro c’è già una certezza - Gleison Bremer, difensore della Juventus, è sulla strada del recupero dopo un infortunio. Con lo sguardo rivolto al Mondiale per Club, la sua presenza in campo sembra sempre più probabile.

Bremer avvicina il suo rientro in campo: «Quando il pallone torna…». Il difensore brasiliano gasa i tifosi con un video emozionale – VIDEO - Bremer è sempre più vicino al ritorno in campo con la maglia della Juve: lanciato un messaggio social che “scalda” i tifosi attraverso un VIDEO Il difensore della Juve Gleison Bremer continua a essere ... Si legge su juventusnews24.com

Bremer dovrebbe saltare il Mondiale per Club - Niente Mondiale per Club per Gleison Bremer. Ad annunciare la probabile assenza del difensore bianconero nella nuova competizione internazionale è stato il Football Director della ... Lo riporta tuttojuve.com

Bremer pronto per il Mondiale per Club? Le novità sul rientro del difensore della Juve - Obiettivo Mondiale per Club I tifosi della Juve sperano di riabbracciare il loro difensore ... Il rientro sarà graduale ma l'obiettivo principale resta uno solo: ritrovare il miglior Bremer ... Segnala tag24.it