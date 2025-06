Informazione viva e territori protagonisti | Vergari Day in Calabria – Una puntata speciale di Notizie Oggi su Canale Italia

In un’epoca in cui l’informazione corre veloce, Canale Italia si distingue come voce autentica e coinvolgente. Il Vergari Day in Calabria ha messo in luce territori vivaci, protagonisti di storie genuine e positive. Complimenti alla redazione di Notizie Oggi per aver saputo creare uno spazio aperto al confronto e alla partecipazione. E questo spazio c’è, vivo e pulsante, come dimostrano le numerose voci di tutta Italia. Un esempio di come fare informazione pluralista possa fare la differenza.

Complimenti a Canale Italia, a Massimo Martire e alla redazione di Notizie Oggi. Fare informazione pluralista e partecipata non è mai scontato: servono passione, competenza e spazi aperti al confronto. E questo spazio c’è, vivo e pulsante, come dimostrano le linee telefoniche sempre attivissime, con interventi da Biella a Napoli, da Udine a Perugia, da Roma e da ogni angolo del Paese. Ampio spazio è stato dedicato alla Calabria positiva, con un focus emozionante sulla Riserva Naturale del Vergari e sul Comune di Mesoraca, in provincia di Crotone, in vista del Vergari Day, atteso per il prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Informazione viva e territori protagonisti: “Vergari Day” in Calabria – Una puntata speciale di Notizie Oggi su Canale Italia

