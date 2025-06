Incredibile Italia Spalletti esonerato

L'Italia dice addio a Luciano Spalletti, il celebre tecnico toscano che ha annunciato in conferenza stampa di essere stato sollevato dall'incarico di CT della nazionale. Un momento inatteso e carico di emozioni, che segna una svolta importante nel calcio italiano. La decisione ha lasciato molte riflessioni e domande sul futuro della nostra rappresentativa. Ma cosa succederà ora? Scopriamolo insieme.

Finisce l’ era di Luciano Spalletti sulla panchina dell’ Italia. In conferenza stampa il tecnico toscano lo ha annunciato così: “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’ incarico di CT della nazionale. Mi è dispiaciuto. Io non avrei mollato, sono stato abituato così. Si tratta però di esonero e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Incredibile Italia, Spalletti esonerato

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Incredibile Esonerato

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Italia, Spalletti esonerato: il tecnico commosso interrompe bruscamente la conferenza stampa - L'ormai ex commissario tecnico lascia commosso dopo una domanda. Il favorito per la successione è Claudio Ranieri ... Secondo sportal.it

Spalletti esonerato dalla Nazionale, l'annuncio in conferenza stampa: "Deluso da me stesso" - Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale. In conferenza stampa a Coverciano l’8 giugno ha annunciato la decisione del presidente Gravina. Da notizie.it

Spalletti, è finita! Esonerato da ct dell’Italia - Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di ct della nazionale. Non è più allenatore dell'Italia. Lo ha deciso il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'amarezza del tecnico Luciano Spalletti ... Secondo panorama.it