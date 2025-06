Incidenti stradali a Napoli 20 feriti e un morto in 2 giorni | auto ribaltata al Vomero e un investito sul Lungomare

Il weekend napoletano si è concluso con un bilancio drammatico di incidenti stradali: 20 feriti e una vittima. Tra auto ribaltate al Vomero e un pedone investito sul lungomare, la città si trova ancora una volta a fare i conti con la sicurezza sulle strade. La Polizia Locale ha diffuso un report che evidenzia l’urgenza di interventi per prevenire tragedie future. Continua a leggere per scoprire i dettagli e come migliorare la sicurezza urbana.

Il report della Polizia Locale sugli incidenti stradali nel weekend. Questa mattina scontro tra tre auto al Vomero: due si ribaltano, un ferito in codice rosso. In via Partenope pedone investito da moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidenti Stradali Auto Vomero

