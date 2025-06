Incidente tra moto a Sovico grave un uomo di 67 anni

Un grave incidente tra due moto svela la fragilità della sicurezza sulle strade di Sovico, lasciando un uomo di 67 anni in condizioni critiche. L’impatto, avvenuto nel cuore di Monza Brianza, ha suscitato immediato allarme tra i residenti e le forze dell’ordine. La dinamica resta da chiarire, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla prevenzione e l’attenzione alla guida. Rimanete con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda che scuote la comunità locale.

Sovico (Monza Brianza), 8 giugno 2025 – Un uomo di 67 anni in codice rosso e un ragazzo di 20 anni in codice verde per uno scontro tra due moto accaduto alle 18.30 in viale Monza a Sovico. Ancora da ricostruire la dinamica. L'impatto è avvenuto sulla provinciale che da Monza porta a Carate Brianza, sul rettilineo poco prima della fine del paese e dell'ultima rotonda in direzione di Monza, dove sulla parte destra della carreggiata è rimasta a terra una motocicletta bianca di piccole dimensioni. Sul posto sono arrivate un'auto medica e due ambulanze da Lissone e Desio inviate dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che hanno confermato il codice rosso per il 67enne, trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 20enne è stato accompagnato all'ospedale di Desio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente tra moto a Sovico, grave un uomo di 67 anni

