Incidente tra auto in litoranea | 3 feriti in ospedale tra cui una 14enne

Un grave incidente lungo la litoranea di Battipaglia ha coinvolto due auto, Fiat Grande Punto e Ford Fiesta, causando tre feriti tra cui una giovane di soli 14 anni. La scena, lunga la località Spineta, ha suscitato grande paura tra i passanti e le autorità sono immediatamente intervenute. Le condizioni delle vittime sono attualmente sotto controllo. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, mentre la comunità si stringe intorno a chi sta affrontando questa difficile prova.

Paura, ieri, lungo la litoranea a Battipaglia, dove due auto (Fiat Grande Punto e Ford Fiesta) si sono scontrate in localit√† Spineta per motivi in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimasti feriti un uomo di 43 anni, una donna di 39 anni e una ragazzina di 14 anni. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Incidente tra auto in litoranea: 3 feriti in ospedale, tra cui una 14enne

