Incidente sull' autostrada A1 | 5 feriti grave un ventenne trasportato a Careggi

Una scena di terrore si è svolta questa mattina sull’autostrada A1, dove un grave incidente ha coinvolto cinque persone. Tra loro, un giovane di 20 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi. La dinamica rimane sotto indagine, ma la priorità attuale è garantire le cure ai feriti e fare luce sulle cause di questa drammatica collisione. La sicurezza sulla strada resta una sfida costante per tutti noi.

Firenze, 8 giugno 2025 – Paura in autostrada A1, nelle prime ore della mattinata di oggi, 8 giugno. In un i ncidente stradale avvenuto all'altezza di Barberino del Mugello, in direzione sud, sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre ragazzi. L'auto ha sbandato ed è finita contro il guard rail. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Barberino del Mugello, che hanno messo in sicurezza il tratto autostradale e hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre tre giovani rimasti incastrati nei sedili posteriori del veicolo.