Incidente sulla Cilentana moto si schianta contro il guardrail | morto 30enne

Un’altra tragedia scuote il salernitano: questa mattina, alle prime luci dell’alba, un incidente mortale sulla Cilentana ha tolto la vita a un giovane di 30 anni. La moto si è schiantata contro il guardrail, lasciando un segno profondo nella comunità. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza sulle nostre strade.

Ancora un incidente mortale nel salernitano. Questa mattina, poco dopo le 6, una moto di grossa cilindrata si è improvvisamente schiantata contro il guardrail lungo la Strada Statale 18 (Cilentana), a pochi mesi di distanza dallo svincolo di Agropoli Nord. In sella c’era un ragazzo di 30 anni, I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sulla Cilentana, moto si schianta contro il guardrail: morto 30enne

