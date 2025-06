Incidente sul lavoro boscaiolo si ferisce con lo spuntone di un ramo per evitare la caduta di un masso | soccorso in volo

Un incidente sul lavoro inaspettato e drammatico ha coinvolto un boscaiolo slovacco, rimasto gravemente ferito mentre tentava di evitare la caduta di un masso. L’intervento tempestivo del Soccorso Alpino, effettuato nella splendida cornice di Malga Tartoi, ha permesso di portare in salvo il operatore in una manciata di ore cruciali. La sua vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di misure di sicurezza rigorose in ambienti così rischiosi, lasciando spazio a riflessioni sulla prevenzione e sulla professionalità dei soccorritori.

L'intervento del Soccorso Alpino si è reso necessario nella giornata di ieri, 7 giugno 2025, tra le 14 e le 16.30, sotto Malga Tartoi, a quota 1600 metri, per un boscaiolo slovacco del 1985 rimasto gravemente ferito durante i lavori di taglio nel bosco. Secondo quanto riferito ai soccorritori.

