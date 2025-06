Incidente stradale perde il controllo dell’autovettura | soccorsa e trasportata in ospedale

Un incidente autonomo nel cuore di Arrone ha scosso questa domenica pomeriggio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Una donna, alla guida di un’utilitaria, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Immediate sono scattate le operazioni di soccorso: i volontari della Croce Verde di Ferentillo sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza e trasportarla in ospedale. La sua sorte resta sotto stretta osservazione, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

In questa notizia si parla di: Incidente Controllo Stradale Perde

